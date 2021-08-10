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Стандарт для работающих в районе ЧС волонтеров впервые появится в России

Илья Ашуров

Общество
Стандарт для работающих в районе ЧС волонтеров впервые появится в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России впервые появится национальный стандарт, регламентирующий участие неорганизованных групп добровольцев в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Первая редакция проекта уже разработана техническим комитетом при ВНИИ ГОЧС. В настоящее время она находится на этапе обсуждения.

В институте объяснили необходимость утверждения стандарта тем, что зачастую в первые часы чрезвычайных ситуаций на месте происшествия помощь пострадавшим оказывают местные жители. Впоследствии, помимо спасателей, к ним могут присоединиться и добровольцы из других регионов.

— Новый стандарт позволит не только обеспечить безопасность добровольцев, но и эффективно использовать их труд, если заранее планировать участие этой группы населения в работах на месте ЧС, — отмечается в сообщении.

Стандарт призван закрепить единые нормы в отношении волонтеров, оказывающих помощь в зоне бедствия. К этим нормам относятся их обеспечение, регистрация, коммуникация, а также оценка и анализ их участия. Внедрение стандарта повысит безопасность добровольцев и эффективность их взаимодействия со спасателями.

В прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею партии «Единая Россия» о создании окружных и районных волонтерских центров, а также обсудил с кандидатами волонтерское движение в столице.

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