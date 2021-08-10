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«Карты спасения» для автомобилей планируют внедрить на территории России

Михаил Алимов

Общество
«Карты спасения» для автомобилей планируют внедрить на территории России
Фото: Pexels

В России планируют ввести «карты спасения» для транспорта. Они помогут эффективнее действовать спасателям при ДТП и прочих происшествиях на дорогах. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Идет обсуждение стандарта будущих карт с представителями экстренных служб и их возможными производителями.

— Он определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. «Карта спасения» (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии, — говорится в сообщении института.

С помощью новых карт спасатели будут иметь полную информацию о транспортных средствах, в том числе и об используемом ими топливе, число видов которого в последние годы растет — от электромобилей и до авто с гибридными силовыми установками.

— Также появляются новые ограничения при работе с аварийным автомобилем, связанные не только с эффективным спасением пострадавших, но и с организацией личной безопасности спасателей. Как результат, возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи, — подмечают в ВНИИ ГОЧС.

Наличие полной информации о транспорте позволит спасателям эффективнее распорядиться временем, которое есть у них на помощь пострадавшим в происшествии и позволит учесть ее при работе с новыми видами автомобилей, передает ТАСС.

Недавно сообщалось о еще одном нововведении, способном упростить работу спасателям во время ЧС. В России впервые появится национальный стандарт, регламентирующий участие неорганизованных групп добровольцев в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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