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Более 90 москвичей готовятся к чемпионату профмастерства «Абилимпикс»

Полина Долганова

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Более 90 москвичей готовятся к чемпионату профмастерства «Абилимпикс»
Чемпионат «Абилимпикс»

В мае 2022 года в столице пройдет десятый международный чемпионат «Абилимпикс». Соревнования представляют собой состязания по профессиональному мастерству между людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В предварительный состав сборной от России попали 263 кандидата, 93 из которых являются москвичами.

Подготовкой команды из Москвы занимается столичный центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе учебного центра «Профессионал».

К настоящему моменту будущие участники соревнований уже начали тренироваться в колледжах Москвы. Они занимаются по индивидуальным программам, а в сентябре 2021 года встретятся на сборах.

Ежемесячно участников будут контрольно испытывать в рамках их профессиональных компетенций. По результатам таких проверок часть кандидатов будет отсеена, а остальные продолжат участвовать в подготовке. Окончательный состав сборной России будет состоять из 114 граждан из разных городов страны.

Соревнования будут проводиться по 55 самым востребованным в мире профессиям: от слесарного дела до мультимедийной журналистики.

Так, например, студент столичного колледжа современных технологий Максим Зуев принимает участие в соревнованиях по программированию.

— Сейчас интенсивно готовлюсь к предстоящему чемпионату, выполняю задания тренера. Делаю упор на изучение новых языков программирования, ― рассказал он.

Одной из главных своих задач организаторы «Абилимпикса» видят содействие людям с инвалидностью в вопросах трудоустройства, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

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