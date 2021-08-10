Минздрав сообщил, что коронавирусные больницы Северной Осетии обеспечены кислородом

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Для больных коронавирусной инфекцией в больницах Северной Осетии налажена бесперебойная поставка кислорода. В медицинское учреждение Владикавказа, где из-за прорыва трубы с ним умерли девять пациентов, кислород поступает в необходимом объеме, во вторник, 10 августа, передает минздрав региона.

— Все учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, обеспечены кислородом, прием больных продолжается. В Республиканской клинической больнице Северной Осетии налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов, — говорится в сообщении ведомства, цитируемом ТАСС.

Кроме того, отмечается, что за состоянием пациентов следят специалисты. Для его контроля задействованы все нужные ресурсы.

В понедельник, 9 августа, после поломки оборудования в больнице во Владикавказе погибли девять человек с коронавирусом. Труба с кислородом прорвалась под землей, из-за чего пациентам его не хватило.

По факту происшествия региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».