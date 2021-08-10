Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Кунцевская» завершается устройство основных конструкций

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Строительство станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро почти подошло к концу. Специалисты завершают на объекте устройство основных конструкций. Об этом во вторник, 10 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра уточнил, что готовность конструкций оценивается в 98 процентов.

Бочкарев также напомнил, что со строящейся станции БКЛ пассажиры смогут перейти на три других пересадочных пункта. Так, с «Кунцевской» можно переместиться на одноименные станции Филевской и Арбатско-Покровской линий метро. Кроме того, пассажиры с легкостью смогут пересесть на МЦД-1.

Юрий Кравцов, генеральный директор компании «Мосинжпроект», которая является управляющей организацией по строительству новых линий и станций столичного метро, в свою очередь отметил, что второй пусковой этап западного участка Большой кольцевой линии уже готов на 92 процента.

Он уточнил, что в настоящее время специалисты продолжают активно работать на строящихся станциях «Терехово» и «Кунцевская», между которыми уже были готовы тоннели.

Кравцов подытожил, что на западном участке линии тоннелепроходка осуществлялась с помощью специальных шести- и десятиметровых комплексов. По его словам, от станции «Хорошевская» до «Народного Ополчения» в настоящее время действуют тоннели из одного пути, а от «Народного Ополчения» до «Кунцевской» тоннели проведены по двум путям.

В этом году начнут работать еще десять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Кунцевская» БКЛ. Мэр отметил, что станция «Кунцевская» — крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединяет сразу несколько транспортных артерий.