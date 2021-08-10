Китай отозвал посла в Вильнюсе из-за разрешения открыть представительство Тайваня

Фото: Флаг Тайваня

Власти Китая приняли решение отозвать посла в Литве из-за намерения Вильнюса открыть в стране представительство Тайваня. Об этом во вторник, 10 августа, заявил МИД КНР.

— Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

По утверждению Пекина, действия Вильнюса «грубо нарушают дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, это наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, указывается в сообщении.

В июле 2021 года министерство иностранных дел Литвы проинформировало о планах Тайваня открыть представительство в стране до конца лета. В марте стало известно о планах Литвы открыть торгово-экономическое представительство на Тайване осенью. Тогда же министерство иностранных дел Китая осудило такие намерения, отметив, что выступает против любых официальных контактов других государств с Тайванем.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией — тогда на остров бежали остатки сил Гоминьдана, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин же считает остров одной из провинций КНР.