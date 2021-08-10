Детский сад с бассейном появится в Некрасовке

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17-й квартал некрасовка Карта всех событий

Детский сад, рассчитанный на 275 мест, построят в Некрасовке. Соответствующее разрешение на строительство уже было выдано. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, срок действия разрешения истечет 14 марта 2022 года. Строительство учреждения будет осуществляться на средства из городского бюджета.

Детский сад возведут в семнадцатом квартале района. В трехэтажном здании смогут разместиться младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет.

Для каждой из групп в здании будут оборудованы игровая комната, спальня с перегородками, раздевалка, буфет и туалет.

Отличительной черной строящегося садика станет бассейн. В помещении также появятся спортивные и актовый залы, медицинский блок и прачечная.

Будущий детский сад планируется сделать удобным и комфортным для детей с ограниченными возможностями.

Территория вокруг здания будет благоустроена. Там появятся игровые и физкультурно-оздоровительные площадки, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Инвесторы построили и ввели в эксплуатацию в Москве 124 социальных объекта с 2016 по 2020 год, рассказала ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Всего за пять лет около 56 процентов поликлиник, школ и детских садов в Москве были построены на средства инвесторов. С учетом бюджетных проектов в столице было введено суммарно 222 социальных объекта.