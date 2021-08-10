«Черномырдина я обожала, и он меня тоже»: Татьяна Устинова рассказала о работе в правительстве

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Писательница Татьяна Устинова рассказала, что в ее биографии был момент, когда она работала в правительстве страны. В 90-е, после университета, она устроилась секретарем к заместителю председателя ВГТРК, но спустя несколько месяцев стала корреспондентом, а затем и редактором.

— Я пришла в ВГТРК, которое только сформировалось в новом здании на улице Ямского Поля. Я проработала секретарем месяца три, потом начальник сделал меня помощником, и потом он меня выпер в утреннее вещание. Сначала в должности корреспондента, потом — редактора, — рассказала Татьяна Устинова в программе «Эмпатия Манучи» на YouTube.

В 1995 году Устинова перешла на работу в пресс-службу правительства. Характер и объем работы изменились: иногда уезжать домой было бессмысленно.

— Не забуду, как перед выборами 1996 года я сидела в кабинете. Открывается дверь, и человек заносит раскладушку. И заходит следующий, заносит матрас. Я говорю: «Что это?». А они мне отвечают, что у администрации было распоряжение организовать работникам спальные места, — вспоминает писатель.

Устиновой удалось поработать со многими представителями власти и побывать во многих городах России.

— Мы освещали деятельность людей, которые представляли собой тогдашнюю власть. Кремлевского пула не было, он формировался у меня на глазах. Зачем нас сделали сотрудниками правительства? Чтобы мы могли таскаться за первыми лицами, летать с ними в самолетах, ходить по кабинетам. Это было так интересно! Я объездила всю страну. Тогда я поняла, насколько широка страна моя родная, — рассказывает писательница. — Интервью у Ельцина я никогда не брала, а в самолете с общей тусовкой летала. Я общалась с Филатовым Сергеем Александровичем, с Егоровым Николаем Дмитриевичем — это тогдашние руководители администрации. С Черномырдиным, конечно! Я его страшно обожала. По-моему, и он меня. С Шойгу, который как раз был призван создавать МЧС. Очень интересно мне было наблюдать. Обычно очень долго он подбирал слова. И вот нам с оператором назначают встречу на 23:00, потому что раньше Шойгу не может, и час он сидел пил чай, разговаривали с ним ни о чем, потому что он очень сильно уставал. А Ельцин очень аппетитно хохотал!

Ранее сообщалось, что книги Татьяны Устиновой вошли в топ-10 самых популярных книг среди российских авторов.