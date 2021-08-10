В Минобрнауки заявили, что вузы должны дать равные права привитым и непривитым студентам

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У студентов вузов должны быть равные права, которые не зависят от наличия прививки от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

— Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения в зависимости от наличия или отсутствия прививки, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Учебным заведениям необходимо иметь более точную информацию по количеству заболевших, привитых и непривитых студентов, чтобы осуществлять какие-либо противоэпидемические ограничения, считает Фальков.

Кроме того, к вузам будут применяться административные меры при безосновательном использовании коронавирусных ограничений к студентам.

До этого Фальков рассказал, что Минобрнауки выступает против принудительной вакцинации студентов. Также ведомство организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов от коронавируса.

9 августа Минобрнауки выпустило рекомендации о том, что вузам целесообразно перевести студентов, которые не сделали прививку от COVID-19 или имеют медицинские противопоказания, на удаленный формат образования.

Для студентов, которые будут обучаться в новом учебном году на удаленке, рекомендуется ввести специальный режим посещения занятий. Также университетам стоит разрешить привитым студентам посещать семинары в зданиях высших учебных заведений. Кроме того, привитых и непривитых учащихся министерство рекомендовало экзаменовать в раздельном режиме.