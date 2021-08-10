Безработную жительницу Балашихи обокрали почти на 13 миллионов рублей

Фото: МВД

Женщина покинула свой подмосковный дом на месяц, а когда вернулась, узнала, что ее обокрали почти на 13 миллионов рублей. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», женщина на месяц уезжала из дома по делам. На время отъезда за жильем присматривал ее брат.

Вернувшись через месяц, жительница Балашихи обнаружила, что из ее дома пропали ювелирные украшения, несколько дорогих шуб, а также электроника.

Кто именно совершил кражу, пока неизвестно. Однако позже выяснилось, что перед отъездом женщина оставила открытым подвал дома.

Общая сумма материального ущерба составила 12 миллионов 940 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В этом месяце полиция задержала 47-летнего мужчину, который забрался в салон и похитил 150 тысяч рублей. Деньги находились в солнцезащитном козырьке и подлокотнике.