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Полицейские задержали мужчину, воровавшего боковые зеркала у машин в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Полицейские задержали мужчину, воровавшего боковые зеркала у машин в Москве
Фото: moscow-live

Полицейские задержали безработного мужчину, подозреваемого в совершении серии краж зеркал с дорогостоящих автомобилей. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, задержанный искал автомобили на центральных улицах Москвы и воровал зеркала.

Оперативное видео/МВД России

После этого он выставлял объявления о продаже запчастей на бесплатных площадках или обращался в частные автомастерские. Общий материальный ущерб, причиненный владельцам автомобилей, составляет более 650 тысяч рублей.

Мужчину задержали в одном из хостелов столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

— В настоящее время устанавливается возможная причастность задержанного к другим эпизодам противоправной деятельности, — цитирует слова Волк МВД Медиа.

Похожий случай произошел в июле в Подмосковье. Тогда ранее судимый мужчина попался на краже запасных частей от сельскохозяйственных машин в городском округе Серебряные Пруды. Все похищенное он сдавал на металлолом. Правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.

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