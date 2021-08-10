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Блогера Хованского внесли в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму

Иван Юминов

Происшествия
Блогера Хованского внесли в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму
Фото: instagram/yurykhovansky

Росфинмониторинг включил арестованного блогера Юрия Хованского в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Это следует из реестра на сайте ведомства во вторник, 10 августа.

Хованского задержали 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По информации следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям. Дзержинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил Хованского в СИЗО до 8 августа.

23 июля Хованский через другого блогера передал письмо, в котором извинился за песню, из-за которой его привлекли к уголовной ответственности. Он также отметил, что не может разместить извинения на своем канале, так как находится в СИЗО.

Хованский назвал песню «отвратительной» и «ужасной ошибкой», а также принес всем «глубочайшие извинения».

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