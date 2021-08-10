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Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова»

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Дурова, 2с1 Карта всех событий

Возможности нового корпуса театра «Уголок дедушки Дурова» превосходят те, которые были в старом здании. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой сцены театра во вторник, 10 августа.

— Наконец, после долгих колебаний, каких-то вариантов решения этой проблемы город взял это на себя и построил новое здание, возможности которого превосходят те, которые были в старом здании с точки зрения выступлений, количества зрителей в зале и, конечно, по комфорту. И я надеюсь, для театра это будет второй дом и второе рождение, позволит увеличить количество театральных постановок и, по сути дела, внедрить элементы цирковых представлений, вернуться к старым традициям театра Дурова, — рассказал глава города.

К проектировке реконструкции старой части театра можно приступить, когда артисты освоятся на новой, добавил Собянин. Это будет уникальный и удивительный комплекс, выразил надежду мэр.

Театр «Уголок дедушки Дурова» занимает комплекс зданий площадью 6,7 тысячи квадратных метров без учета новой сцены. Основное здание построили в 1894 году, а с 1908 года в нем работал и жил основатель театра Владимир Дуров.

Новая сцена на 340 мест создана в виде манежа диаметров 13 метров, а зрительные места — в виде полукруглого амфитеатра, разделенного проходами на три сектора, отмечает РИА Новости.

10 августа Собянин утвердил проект обновления территории у станций МЦД-2 Бутово и Щербинка. Проектом предусмотрено, что на указанной территории специалисты возведут три пешеходных перехода через пути Курско-Рижского диаметра.

Кроме того, в рамках благоустройства планируется провести работы по реконструкции улично-дорожной сети, в том числе и участка Большой Бутовской улицы, а также построить новые улицы с организацией движения общественного транспорта вдоль западной стороны МЦД-2.

В рамках проекта будет создано несколько велосипедных дорожек шириной полтора метра. Рядом со станциями организуют дополнительные остановки общественного транспорта, велопарковки и парковочные зоны для машин.

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