МЧС сообщило москвичам о грозе и ливнях до утра 11 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дождь, местами сильный, а также грозы ожидаются в Москве до 09:00 среды, 11 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 среды в Москве местами ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза, — говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется обходить шаткие конструкции в сильный ветер. Водителям посоветовали не парковаться под деревьями, а также избегать резких маневров, отмечается на сайте МЧС.

В Гидрометцентре также до 9:00 среды, 11 августа, продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за грозы и дождей.

В первые дни этой недели, как отмечает главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, погода в Москве будет жаркая. Однако уже к вечеру вторника, 10 августа, она станет пасмурной — на город обрушатся дожди.

По словам синоптика, в первой половине недели в Москве ожидается благоприятная погода с дневной температурой воздуха 27–29 градусов тепла, ночной — 17–19 градусов. Погодный «излом» произойдет вечером 10 августа: по городу пройдут кратковременные дожди.

В среду дожди в городе будут идти почти весь день, возможна гроза. Температура воздуха опустится до плюс 22–24 градусов днем, а ночью останется на прежнем уровне.