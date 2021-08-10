«Не видел меня на сцене»: Бузова ответила на критику Безрукова

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Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала слова актера Сергея Безрукова, который присоединился к хору критикующих ее появление на сцене МХАТа и порадовался, что до этого момента не дожил Константин Сергеевич Станиславский.

— Знаю, что любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Станиславский до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна! — поделилась переживаниями артистка.

Бузова, которая в шоу-бизнесе не первый год, перестала удивляться хейту в свой адрес, однако призналась, что болезненно переживает обидные слова от некоторых людей.

— Против меня организовали настоящую травлю. И ладно, диванные критики, с ними все давно ясно, но когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь. Потому что это — нечестно, — приводит слова певицы издание HELLO!

Ольга Бузова получила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Премьера данной постановки состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького. Гонорар артистки составил почти полмиллиона рублей. Выход певицы на сцену театра вызвал широкий резонанс: многие звезды и общественные деятели отозвались о нем негативно.

19 июля появилась информация о новом заключенном с Бузовой контракте. Сообщалось, что новый контракт предусматривает ее участие в двух постановках нашумевшего спектакля «Чудесный грузин» в сентябре. Гонорар певицы мог составить 234 тысячи рублей. Однако позже театр опроверг эту информацию.