Временные велополосы появились еще на пяти московских улицах

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Петровка Карта всех событий

Пять километров временных велополос появились на нескольких улицах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 10 августа.

В ведомстве отметили, что временные велосипедные дорожки расположились на следующих адресах улица Петровка, Первый Новоподмосковный переулок, улицы Олонецкая, Свержевского и Советской Армии.

— В пяти районах города появились новые временные велополосы, общая длина — 5 километров, — говорится в сообщении.

Также в конце июля временную разметку для велосипедистов нанесли в четырех районах столицы: Академический, Строгино, Отрадное и Марьино. Тогда пресс-служба департамента транспорта заявила, что за летний велосезон 2021 года в городе разместят свыше 65 объектов дорожного хозяйства.

Помимо перечисленных районов, сейчас велодорожки можно встретить в Центральном округе Москвы на улице Мусоргского и Марьинском бульваре, в Вознесенском переулке, Третьем Михайловском, Полесском и Китайгородском проездах.