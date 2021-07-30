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Временные велополосы появились в четырех районах Москвы

София Долганова

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Временные велополосы появились в четырех районах Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В четырех районах столицы нанесли временную разметку для проезда велосипедистов. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Еще в четырех районах Москвы — Академический, Строгино, Отрадное, Марьино — нанесли временную оранжевую разметку для велосипедистов, — заявили в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе добавили, что на период летнего велосезона в Москве разместят свыше 65 объектов дорожного хозяйства.

В настоящее время велополосы также есть в Третьем Михалковском проезде, на улице Мусоргского, на Марьинском бульваре и в Вознесенском переулке, в Полесском и Китайгородском проездах.

В начале июля Дептранс сообщал, что в Москве организовано 15 километров велополос. В мае временные велополосы появились в Газетном переулке и на Большой Полянке. Позже еще на двух центральных улицах столицы — Каретном Ряду и Дмитровке — организовали временные велополосы. 22 июля в департаменте сообщили, что три километра новых велополос появилось на севере, северо-востоке и в центре города.

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