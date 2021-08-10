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«Выпали зубы и волосы»: актер Артемьев рассказал, что его отравили

Анастасия Колоскова

Общество
«Выпали зубы и волосы»: актер Артемьев рассказал, что его отравили
Фото: Татьянин день, 2007 год

Известный по сериалу «Татьянин день» актер Артем Артемьев, который давно пропал с телеэкранов, едва не погиб после того, как его пытались отравить. Об этом он рассказал в эфире телепередачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

По словам 48-летнего актера, после попытки убийства он вынужден вести затворнический образ жизни, так как ему угрожают и преследуют.

— Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов… Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие. Ходить начал, слава богу! — заявил Артемьев.

Он отказался назвать причину, по которой на его жизнь покушались, назвав эту историю «не для телевидения». По его словам, нехорошие дела начались с ним еще в 2010 году. Актер подчеркнул, что не нуждается ни в чьей помощи.

Тяготы жизни с Артемьевым разделяет его возлюбленная по имени Валентина. Женщина рассказала, что все свои деньги она потратила на то, чтобы сохранить здоровье актера.

— Артему бывает хорошо, бывает плохо волнами, но в целом получше уже. Раньше было хуже, он вообще не вставал. В Сибири, в Крыму лечился, а так ему отказывают везде, говорят, что рак кишечника, но у него не рак. Я его своими силами поднимала. Друзья забили на него, думают, что он наркоман. Мы на мели уже, у нас ничего не осталось, — призналась избранница звезды сериала «Татьянин день».

«Выпали зубы и волосы»: актер Артемьев рассказал, что его отравилиФото: Телеканал «Россия 1»

В настоящий момент пара находится на гране нищеты, они живут у знакомых.

— Нашли клинику для Артема в поселке, удалили два зуба и сбежали, не заплатив, так как в кармане пусто, — не скрывают влюбленные.

Существует версия, что своим плачевным состоянием Артем обязан именно Валентине. Якобы Артемьев попал в секту, из которой не может вырваться. Выяснилось, что у избранницы актера огромные долги и нет российского паспорта. Она прислала в студию передачи копию загранпаспорта, однако документ оказался фальшивым.

Продюсер Марк Рудинштейн рассказывал, как несколько лет назад случайно встретил Артемьева в Америке. Кинокритик убежден, что актер находится под чьим-то влиянием, так как его поведение настораживает.

— Увидел Артема на улицах Сиэтла. Я прошелся с ним, а он все что-то невнятно отвечал. Я засмотрелся на витрину магазина, а Артем сбежал, просто исчез... Его нужно спасать, — вспомнил продюсер.

В июне на странице Артемьева в Facebook был опубликован пост с сообщением о сборе денег на лечение от рака кишечника с фотографиями актера. Позже его подруга и бывший продюсер Виталия Солнечная опровергла эту информацию и рассказала, что его аккаунт взломали.

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