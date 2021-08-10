ФНС разрабатывает новый способ уплаты налогов бизнесом в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует модернизировать институт единого налогового платежа, который на данный момент позволяет гражданам оплачивать налоги одной выплатой. Об этом следует из контракта на портале госзакупок во вторник, 10 августа.

— В целях снижения издержек государственного управления и повышения сервисной составляющей необходимо распространить указанный институт на всех участников налоговых правоотношений, предусмотрев его возможность посредством уплаты всех налогов, сборов, страховых взносов, установленных законодательством о налогах и сборах, — говорится в документации к закупке.

ФНС в рамках изменений предложит бизнесу также платить налоги по-новому. Кроме того, контракт предполагает создание концепции внедрения института Единого налогового счета.

Административная нагрузка на предпринимателей, как уточнили в пресс-службе ФНС, велика, так как возможных к заполнению кодов бюджетной классификации существует около полутора тысяч. В налоговые органы поступает более 30 миллионов ошибочных платежей в год, а это влечет начисление пеней на технический долг и его взыскание, приводит сообщение ведомства РБК.

29 июля СМИ сообщали, что налоговые органы могут получить право до окончания проверки налагать обеспечительные меры на активы должников. Инструменты для борьбы с уклонением от уплаты налогов в настоящее время прорабатывают Минфин и ФНС.

В частности, рассматривается возможность «фиксации имущества, проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов».

Если за предпринимателями будут замечать признаки ухода от налогов, органы будут вводить предварительные меры. При этом признаки будут устанавливать по определенному рискориентированному подходу.

На данный момент налоговые органы могут блокировать активы бизнеса только после проведения полной проверки и получения разрешения налоговой инспекции.