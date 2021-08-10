Прокуратура проверит факт повреждения газопровода в Красногорске

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Сотрудники прокуратуры проведут проверку после того как в ходе работ по благоустройству был поврежден газопровод высокого давления в красногорском поселке Ильинское-Усово. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева во вторник, 10 августа.

По предварительным данным, газопровод был поврежден на территории склада во время работ, которые проводила коммерческая организация.

В ходе проверки Красногорская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнению федерального законодательства в сфере газоснабжения и обеспечения техники безопасности при производстве работ.

Кроме того, ведомство инициировало проверку по факту падения с высоты девятилетнего мальчика в помещении скалодрома на юго‑востоке Москвы.