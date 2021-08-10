Главархив рассказал, как у театра Сергея Образцова появилось свое здание

Фото: Puppet.ru

В сентябре Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова отпразднует 90-летний юбилей. В преддверии праздника Главархив рассказал, как у театра появилось собственное помещение.

Театр был основан в сентябре 1931 года, а первый спектакль зрители увидели только в апреле 1932-го.

Первые пять лет театр не имел собственного помещения. Спектакли ставились на открытых площадках, в клубах, домах культуры, больницах и школах. Лишь в 1936 году для театра, директором которого стал актер Сергей Образцов, выделили помещения в здании бывшего Реалистического театра на площади Маяковского. В 1970 году театр переехал на Садовое кольцо, где находится до сих пор. Главархив сохранил сведения о том, как переезжал театр кукол.

Фото: Главархив

Здание на Садовой-Самотечной улице изначально предназначалось для Оперно-драматического театра имени Константина Станиславского. Однако во время строительства его решили перепроектировать для кукольного театра.

Его сценическая площадка похожа на старинную музыкальную шкатулку. Кроме сцены, актеры могут появляться из 16 специальных игровых окон. Большой зал включал 500 мест (в настоящее время их 465).

Фото: Главархив

На третьем этаже находятся репетиционные залы и комнаты для отдыха, четвертый этаж предусмотрен для создания декораций. В помещении есть мастерские и хранилище кукол.

В середине августа 1970 года здание, внутри которого еще шло строительство, могло похвастаться нарядным фасадом. 20 августа в театре прошла первая репетиция: спектакля «Солдат и ведьма» по сказке Ганса Христиана Андерсена «Огниво».

Коллекцию единственного в стране музея театральных кукол, в которую входили персонажи из 40 стран мира, перевозили особенно аккуратно.

В музее представлены около шести тысяч самых разных кукол из 50 стран. Экспозиция включает 150 тысяч экспонатов: афиши, эскизы, плакаты, реквизит и многое другое, пишет официальный сайт мэра Москвы.