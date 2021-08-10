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Обнаружено тело пропавшего в Турции россиянина Макара Рагина

Иван Юминов

Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Турции россиянина Макара Рагина
Фото: Из личного архива Федора Рагина

На острове Бургазада в Турции найдено тело россиянина Макара Рагина, рядом с ним находилась сумка с его документами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции во вторник, 10 августа.

— В полицию острова Бургазада пришло сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в море, в районе скал. Полицейским удалось попасть в указанное место только морским путем, — рассказал собеседник издания.

В сумке была фотокопия паспорта на имя Рагина. Тело идентифицировали как принадлежащее ему и направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, отмечается на сайте агентства.

Как сообщил «Вечерней Москве» отец юноши Федор Рагин, из полиции ему не поступало какой-либо информации об обнаружении тела сына.

Рагин прилетел в Стамбул 15 июля из Вильнюса на две недели с туристическими целями. Он остановился в историческом районе Фатих и 28 июля собирался посетить Принцевы острова, а 29 июля, в день отлета, — археологический музей.

Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, в среду, 28 июля, между 09:00 и 10:00 он вышел из гостиницы в футболке, шортах и направился в неизвестном направлении. Больше от него не поступало никаких вестей.

Родители сразу же забили тревогу и вылетели в Стамбул. Первой туда прибыла мать, а затем — после подачи в Санкт-Петербурге заявления о пропаже — из России прилетел отец.

Управление МВД России по Санкт-Петербургу заявление о пропаже переслало в Турцию. Уже в субботу, 31 июля, его получили в российском консульстве.

Мать юноши всю ночь обходила полицейские участки, пытаясь написать заявление на местном уровне и найти сына. Но все это время женщина натыкалась только на дежурных офицеров — усилия оказывались тщетными. Лишь после получения информации российскими дипломатами они увенчались успехом.

1 августа дело было передано конкретному следователю. Родители Рагина находились в постоянном контакте с российскими дипломатами, турецкими правоохранителям. Кроме того, они распечатали несколько сотен бумажных объявлений о его пропаже на трех языках и расклеили их в районе, где их сына последний раз засекли камеры.

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