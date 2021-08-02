Загадочное исчезновение: что могло произойти с российским студентом в Стамбуле

Фото: Pexels

В Турции уже пятый день не могут найти студента из России. 20-летний Макар Рагин покинул свой отель в Стамбуле и пропал. Сейчас его ищут родители и полиция. Подробностями истории и последней свежей информацией с корреспондентом «Вечерней Москвы» поделился отец молодого человека Федор Рагин.

Куда исчез студент

Известно, что в Стамбул Макар прилетел 15 июля из Вильнюса на две недели с туристическими целями. Остановившись в историческом районе Фатих, всю поездку он делился с родителями подробностями путешествия и 28 июля собирался посетить Принцевы острова, а 29 июля, в день отлета, —археологический музей. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, в среду, 28 июля, между 09:00 и 10:00 парень вышел из гостиницы в футболке, шортах и направился в неизвестном направлении. С предыдущего вечера от него так и не поступало никаких вестей.

Родители сразу же забили тревогу и вылетели в Стамбул. Первой туда прибыла мать, а затем — после подачи в Санкт-Петербурге заявления о пропаже — из России прилетел отец.

Управление МВД России по Санкт-Петербургу заявление о пропаже переслало в Турцию очень быстро. Уже в субботу, 31 июля, его получили в российском консульстве. Еще раньше в Стамбуле оказалась мать юноши. Она всю ночь обходила полицейские участки, пытаясь написать заявление на местном уровне и найти сына. Но все это время женщина натыкалась только на дежурных офицеров — усилия оказывались тщетны. Лишь после получения информации российскими дипломатами они увенчались успехом.

Основная версия родителей и следователей

В воскресенье, 1 августа, дело было передано конкретному следователю. Но пока какой-либо информации о судьбе Макара нет. Однако есть версии, которых придерживаются силовики и семья молодого человека.

Дело в том, что 28 июля в Стамбуле проходили рейды против нелегальных мигрантов, которых сейчас в городе много в связи с неспокойной обстановкой в мире. Не исключено, что Макар был задержан во время одного из них вместе с сотнями других людей. С собой у него не было никаких документов, кроме карточки о литовском виде на жительство.

— Их могли разместить в трех миграционных центрах в Стамбуле, а если они были переполнены — увезти в другие города. Не исключено, что он находится в одном из них. У тех, кого туда доставляют, отбирают телефоны, и, вероятно, он там сидит без связи и пока не опрошен, не вбит в базу. Если он в одном из этих центров, то задача — вытащить его оттуда. Если нет, то пойдем получать ордер на отслеживание его передвижений по сим-карте, туристическому HES-коду и по камерам, — рассказал «ВМ» Федор Рагин.

Родители Макара также находятся в постоянном контакте с российскими дипломатами, турецкими правоохранителями и сами предпринимают действия по поиску ребенка. В частности, они распечатали несколько сотен бумажных объявлений о его пропаже на трех языках и намерены расклеить их в районе, где его последний раз засекли камеры и по пути его движения к паромам, отходящим на Принцевы острова.

В семье нет никаких разладов

Родители юноши живут фактически на два города. Его мама, Анна, работает детским стоматологом в Вильнюсе, а отец — преподавателем в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге. Сам Макар на постоянной основе проживает в столице Литвы, имеет местный вид на жительство и учится на третьем курсе Польско-японской академии информационных технологий в Варшаве. При этом парень остается гражданином России.

По словам Федора Рагина, в семье нет никаких разладов и ссор, царит любовь друг к другу, отношения с ребенком можно назвать хорошими. За мальчиком никогда не замечали тайных страстей.

— Сам, правда, он ведет замкнутый образ жизни. У него нет друзей, много молчит, даже с нами. Правильно питается, но без ЗОЖ. Бегает, любит велосипед, долгие пешие маршруты вокруг Вильнюса. Максималист в идеях, немного наивен, логик и статистик. Даже в бытовых сюжетах. Любит читать книги. Нет соцсетей, Facebook он использует только для общения в мессенджере с нами. Компьютерными играми он перестал увлекаться лет пять назад. Он учится, читает философию и историю. У него очень мало социального опыта, — рассказал отец Макара.

Пока, по самой свежей информации, в одном из крупных миграционных центров, который расположен в районе Пендик (азиатская часть Стамбула — прим. «ВМ»), мальчика нет. Не нашли его и в аналогичном центре в исторической части города. Впрочем, как считает отец, не факт, что за выходные турецкие дознаватели успели его допросить и вбить в базу. Что его могло привести в районы, где проводились рейды, и как происходило задержание, если эта версия подтвердится, также остается загадкой.