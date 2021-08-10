В Москве заявили, что Белоруссии ничего не мешает признать Крым российским

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Белоруссии ничто не мешает признать Крым российским, в том числе Будапештский меморандум. Об этом РИА Новости сообщил информированной источник в Москве во вторник, 10 августа.

— Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум, — рассказал собеседник агентства.

Этот договор подписали в 1994 году при присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Страны ядерной «пятерки» обязались не использовать против Украины ядерное оружие и уважать ее суверенитет в соответствии с принципами хельсинского Заключительного акта СБСЕ, добавил источник.

Данные принципы, по его словам, были нарушены в феврале 2014 года тремя из пяти ядерных держав. Тогда США и Великобритания поддержали переворот на Украине, а Франция, Германия и Польша, выступившие гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделали для его соблюдения, подчеркнул собеседник.

Контекст меморандума не означает, что Россия и крымчане должны были признать «расистский неонацистский режим, который закрепился в Киеве после госпереворота», уверен источник. Также он рассказал об одной из первых реакций президента Белоруссии Александра Лукашенко на воссоединение Крыма с Россией.

В марте 2014 года глава государства заявил, что Крым является частью территории России. Это, по тогдашним словам белорусского лидера, можно признавать или не признавать, но от этого ничего не поменяется.

Вопрос признания Крыма также отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где упомянуто, что территория Союзного государства состоит из территорий государств — участников, а Крым и Севастополь являются субъектами России, подчеркнул собеседник агентства.

При этом страны, согласно договору, обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность территории Союзного государства, уточнил источник. Белорусские бизнесмены, по его словам, работают в Крыму вместе с российскими олигархами — чтобы убедиться в этом, можно зайти в любой магазин.

На курортах полуострова ежегодно отдыхают около 150 тысяч жителей Белоруссии, приводит слова источника РИА Новости.

9 августа Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. После этого за ним «дело не заржавеет», уточнил президент. Он также добавил, что решится на этот шаг, хотя этому препятствуют многие факторы.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».