Охлобыстин напишет роман про «удивительный» район Москвы

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Актер и режиссер Иван Охлобыстин сообщил, что выпустит роман под названием «Тушино», который посвящен этому району Москвы.

По его словам, район Тушино — это удивительное место, описанием которого ему бы хотелось поделиться с читателями. Артист отметил, что здесь у людей остался деревенский менталитет и они не ассоциируют себя полностью со столицей.

— Не так давно, кстати, при раскопках канала были найдены древнейшие черепа, то есть самые первые жители Москвы были тушинцами, — подчеркнул Охлобыстин в беседе с изданием «Москва. Северо-Запад».

Он сообщил, что его роман — это смесь «Тома Сойера» Марка Твена и «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. В сюжет ляжет сказочная история про детей 70-80-х годов и их взрослую жизнь в 2000-х годах на фоне специфики района.

Актер рассказал, что в Северном Тушине он жил в квартире площадью 48 квадратных метров, где помимо него проживали еще семь человек.

— Хорошо, что тогда дети были еще маленькие. Когда они подросли, появилась необходимость, чтобы у каждого была своя личная детская жизнь. И тут нам по социальной программе дали квартиру в Строгине, потом мы смогли ее выкупить, — отметил он.

Охлобыстин добавил, что писал почти всю свою жизнь, но актерство оказалось наиболее прибыльным делом, чем все остальные. Однако, по словам артиста, основной его профессией является отцовство.

Охлобыстин 26 лет женат на актрисе Оксане Арбузовой. Супруги воспитали сыновей Савву и Василия, дочерей Евдокию, Варвару, Анфису и Иоанну.

Охлобыстин не исключил возвращения к священнослужению. Актер рассказал, что его рукоположил в священнослужители архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) в Ташкентской епархии в 2001 году. Он на какое-то время оставил актерскую деятельность и лишь писал сценарии для фильмов.