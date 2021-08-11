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Онколог-уролог рассказал, как избежать мочекаменной болезни

Юлия Курганова

Общество
Онколог-уролог рассказал, как избежать мочекаменной болезни
Фото: Пресс-служба Госдумы

В жаркую погоду рекомендуется больше пить, но даже при умеренной температуре следует употреблять достаточное количество воды, чтобы предотвратить образование камней в почках. Об этом рассказал онколог-уролог Ярослав Потапов.

Он уточнил, что летом требуется увеличить объем потребляемой жидкости в полтора-два раза, так как нехватка воды может стать причиной возникновения мочекаменной болезни. По его словам, к образованию песка, а потом и камней в почках ведут различные причины, и нехватка жидкости — одна из них.

— Их много: метаболические, гормональные нарушения, особенности образа жизни человека, его питание — все это может стать причиной появления мочекаменной болезни. И одна из причин — это недостаточное потребление жидкости, — сообщил Потапов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что для человека, у которого нет противопоказаний, два-три литра воды в день является нормой. Врач отметил, что речь идет не только о воде, но и вообще о любой жидкости.

Также уролог сообщил, что некоторым необходимо гораздо больше средней нормы жидкости — это люди, которые испытывают значительные физические нагрузки, спортсмены.

Врач рассказал, людям с какими заболеваниями опасно есть арбузы. Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко сказал, что арбузы нежелательно употреблять людям с сахарным диабетом, а также тем, кто страдает отеками.

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