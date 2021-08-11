Признавшийся в убийстве камчатский депутат получил два месяца домашнего ареста

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Признавшегося в убийстве человека депутата Законодательного собрания Камчатского края и миллиардера Игоря Редькина отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщается в среду, 11 августа, со ссылкой на городской суд Петропавловска-Камчатского.

— Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста, — рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

Инцидент произошел 2 августа. Редькин 10 августа составил официальное обращение, в котором рассказал, что решил отпугнуть медведя, который пришел в село. Депутат взял ружье и выстрелил в сторону хищника. Позже сообщалось о том, что в этом районе оказался ранен 30-летний местный житель, который затем скончался от пулевого ранения в больнице. Как признался Редькин, он готов понести наказание за случившееся, которое определит суд.

Согласно последней опубликованной декларации, доход Редькина за 2020 год составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, он вместе с супругой совладельцы компании «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы. Он также является учредителем ООО «Новый дом», которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.