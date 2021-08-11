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Велопутешественник из Подмосковья преодолел 13 тысяч километров до Приморья

Юлия Курганова

Общество
Велопутешественник из Подмосковья преодолел 13 тысяч километров до Приморья
Фото: sikhote-zap.ru/

Велопутешественник из подмосковного Серпухова Ярослав Синельников проехал 13 тысяч километров по российским дорогам и добрался до Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае. Об этом сообщается в среду, 11 августа, на сайте учреждения.

— Свое большое путешествие по стране Ярослав Синельников начал три года назад из родного города Серпухов в Московской области. По признанию Ярослава, он не следует какому-то четкому маршруту. Главное правило — избегать федеральных трасс, передвигаясь по которым невозможно увидеть жизнь глубинки и прочувствовать регион, — сказано в сообщении.

В первый год путешествия Синельников проехал южные Уральские горы, а потом исследовал Байкал, где в пути ударили сибирские морозы до минус 25 градусов, из-за чего велосипедист сильно заболел и был вынужден прервать путешествие. Вернувшись в Бурятию в марте 2020 года, Снельников продолжил свое путешествие, в этот раз на остров Сахалин.

Затем он исследовал Приморье, добравшись до Сихотэ-Алинского заповедника. В настоящее время Ярослав решил отправиться домой и сосредоточиться в этом году на езде по европейской части России.

Туристический сервис Russpass подготовил экомаршруты по Москве. Путешественники смогут совершить путешествие по паркам города и понаблюдать за редкими птицами и животными.

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