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Постпред Крыма заявил о подготовке антироссийских провокаций со стороны Украины

Полина Долганова

Политика
Постпред Крыма заявил о подготовке антироссийских провокаций со стороны Украины
Георгий Мурадов / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Власти Украины готовят целую серию антироссийских и антикрымских провокаций, которые будут нацелены на нагнетание напряженности на Черном море. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, провокационные действия против России входят в состав обязательной части проекта против РФ.

— В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе, — сказал вице-премьер.

Он отметил, что организаторы переговор планируют использовать крымскую повестку для расшатывания международной обстановки вокруг полуострова по заданию НАТО и США.

Мурадов подытожил, что такая платформа создается с целью действовать, а не обсуждать теорию. Именно поэтому, по мнению постпреда, Россия должна быть готова к провокационным действиям против себя, передает РИА Новости.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Он также добавил, что возвращение полуострова в состав Украины является «временным вопросом».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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