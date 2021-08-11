«Выжимают силы»: водителям рассказали, чем можно взбодриться вместо «энергетиков»

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Автоэксперт Петр Баканов рассказал о том, почему «энергетики» не стоит рассматривать как источник бодрости в поездках и каким методом, полезным для здоровья, можно взбодриться в путешествии на большую дистанцию.

Так, по словам специалиста, дальнобойщики советуют брать в дорогу кусочек лимона: его кислота поможет восполнить недостающую энергию.

По мнению Баканова, энергетические напитки, на волшебные свойства которых рассчитывают многие автолюбители, не самый хороший вариант для водителя.

— С «энергетиками» двоякая ситуация: сначала они действительно дают прилив бодрости, а затем стремительно выжимают из человека силы, — отметил собеседник «ВМ».

Кроме того, автоэксперт назвал еще шесть способов не уснуть за рулем.

До этого генеральный директор тюнинг-ателье, ведущий автомобильного Youtube-канала Дмитрий Санников перечислил вещи, которые водитель обязан взять в дальнюю поездку. Так, в машине обязательно должна быть охлаждающая жидкость либо бутылка воды на тот случай, если что-то произойдет с системой охлаждения. Помимо этого, в автомобиле обязательно должен быть огнетушитель.