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Названы знаковые места Москвы, где снимался фильм «Семнадцать мгновений весны»

Илья Ашуров

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Названы знаковые места Москвы, где снимался фильм «Семнадцать мгновений весны»
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Россия, Москва, Рижский вокзал Карта всех событий

Культовый многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» вышел на советские экраны 11 августа 1973 года. Его съемки проходили в ГДР, Латвии и Грузии, а в некоторых сценах фильма можно увидеть и Москву.

В первых же кадрах кинокартины ее главный герой Штирлиц прогуливается по берегу пруда в пригороде Берлина. Эта сцена снималась на территории усадьбы Архангельское-Тюриково, которая находится в районе Северный. В настоящее время эта усадьба является объектом культурного наследия.

В 1970-х годах здесь была одинокая полуразрушенная колокольня Успенской церкви на фоне бесконечных лесов. Ныне рядом с усадьбой расположены жилые дома, а церковь полностью восстановлена.

Названы знаковые места Москвы, где снимался фильм «Семнадцать мгновений весны»Фото: mos.ru / Максим Денисов

Еще одним архитектурным персонажем фильма стала усадьба Салтыковых Чертковых, которая находится на Мясницкой улице, дом 7, строение 2. В картине она стилизована под здание посольства США в швейцарском Берне. Усадьба представляет собой классический особняк XVIII века с преобладанием барочных элементов архитектуры.

В фильме зрителю открывается только внутренние интерьеры здания — Дубовая гостиная и Белый зал. В гостиной снимали сцену сепаратных переговоров американцев и немцев, а в зале персонажи фильма вели прослушку этих переговоров.

Здание усадьбы является объектом культурного наследия. В 2000-е годы фасад и помещения усадьбы подверглись масштабной реставрации.

В восьмой серии фильма перед зрителем предстает особняк архитектора Сергея Соловьева, который находится на пересечении двух переулков ­— Хлебного и Малого Ржевского. Особняк играет роль конспиративной квартиры, в которой проходил допрос радистки Кэтрин Кин.

Особняк Соловьева — яркий образец московского модерна начала ХХ века. Его фасад отличается оригинальным оформлением. Например, справа от парадного входа красуется скульптурный барельеф с изображением льва, а слева — стилизованный под летучую мышь почтовый ящик.

Названы знаковые места Москвы, где снимался фильм «Семнадцать мгновений весны»Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Дом также входит в список объектов культурного наследия. В 2023 году его отреставрируют специалисты Мосгорнаследия.

В нескольких эпизодах «Семнадцати мгновений весны» появляется Рижский вокзал. В 12-й серии этот объект играет роль вокзала Берна, с которого радистка Кэт уезжает в Париж. В настоящее время Рижский вокзал находится под госохраной как памятник архитектуры. Его похожие на терема здания являют собой пример неорусского стиля — самобытного направления национальной архитектуры.

Рижский вокзал был полностью отреставрирован в 2007 году с сохранением оригинальных элементов декора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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