Названы знаковые места Москвы, где снимался фильм «Семнадцать мгновений весны»

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

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Культовый многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» вышел на советские экраны 11 августа 1973 года. Его съемки проходили в ГДР, Латвии и Грузии, а в некоторых сценах фильма можно увидеть и Москву.

В первых же кадрах кинокартины ее главный герой Штирлиц прогуливается по берегу пруда в пригороде Берлина. Эта сцена снималась на территории усадьбы Архангельское-Тюриково, которая находится в районе Северный. В настоящее время эта усадьба является объектом культурного наследия.

В 1970-х годах здесь была одинокая полуразрушенная колокольня Успенской церкви на фоне бесконечных лесов. Ныне рядом с усадьбой расположены жилые дома, а церковь полностью восстановлена.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Еще одним архитектурным персонажем фильма стала усадьба Салтыковых — Чертковых, которая находится на Мясницкой улице, дом 7, строение 2. В картине она стилизована под здание посольства США в швейцарском Берне. Усадьба представляет собой классический особняк XVIII века с преобладанием барочных элементов архитектуры.

В фильме зрителю открывается только внутренние интерьеры здания — Дубовая гостиная и Белый зал. В гостиной снимали сцену сепаратных переговоров американцев и немцев, а в зале персонажи фильма вели прослушку этих переговоров.

Здание усадьбы является объектом культурного наследия. В 2000-е годы фасад и помещения усадьбы подверглись масштабной реставрации.

В восьмой серии фильма перед зрителем предстает особняк архитектора Сергея Соловьева, который находится на пересечении двух переулков ­— Хлебного и Малого Ржевского. Особняк играет роль конспиративной квартиры, в которой проходил допрос радистки Кэтрин Кин.

Особняк Соловьева — яркий образец московского модерна начала ХХ века. Его фасад отличается оригинальным оформлением. Например, справа от парадного входа красуется скульптурный барельеф с изображением льва, а слева — стилизованный под летучую мышь почтовый ящик.

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Дом также входит в список объектов культурного наследия. В 2023 году его отреставрируют специалисты Мосгорнаследия.

В нескольких эпизодах «Семнадцати мгновений весны» появляется Рижский вокзал. В 12-й серии этот объект играет роль вокзала Берна, с которого радистка Кэт уезжает в Париж. В настоящее время Рижский вокзал находится под госохраной как памятник архитектуры. Его похожие на терема здания являют собой пример неорусского стиля — самобытного направления национальной архитектуры.

Рижский вокзал был полностью отреставрирован в 2007 году с сохранением оригинальных элементов декора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.