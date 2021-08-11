Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на телеэкране

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Российская спортсменка, общественный и политический деятель, менеджер и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева впервые за долгое время порадовала своих поклонников появлением в медийном пространстве.

Так, в недавнем эфире на телеканале «Россия 1» спортсменка прокомментировала судейство художественной гимнастики на прошедших летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

По ее мнению, при подсчете очков в выступлении Дины Авериной, получившей серебряную медаль, были странности.

— То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, конечно, вопиющий случай, — отметила она в эфире телеканала.

После сенсационного появления бывшей гимнастки на телеэкране в СМИ и социальных сетях начали мелькать многочисленные публикации о том, как хорошо выглядит Кабаева. Многие поклонники спортсменки отметили ее стройную фигуру, красивое красное платье, в котором она предстала перед телезрителями, и ее отдохнувший вид.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.