«Услышал звук удара»: очевидец рассказал о трагедии на Никулинской улице в Москве

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Россия, Москва, Никулинская улица Карта всех событий

Во вторник вечером, 10 августа, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа рядом с домом на Никулинской улице. Подробности происшествия «Вечерней Москве» рассказал очевидец.

По словам свидетеля, вечером он посмотрел в окно, услышав с улицы странный звук.

— Около 8 часов вечера услышал звук какого-то удара. Выглянул, подумал — мало ли, вдруг что-нибудь на машину упало? А потом увидел, что на асфальте лежит тело, и вызвал полицию, — рассказывает очевидец.

Собеседник «ВМ» отметил, что не был знаком с участниками происшествия.

Во вторник, 10 августа, на западе столицы было обнаружено расчлененное тело женщины, а также труп мужчины. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, на Никулинской улице, на земле, следователи нашли труп 46-летнего мужчины с повреждениями, указывающими на падение с большой высоты.

Позже сотрудники СК обнаружили в одной из квартир дома на Никулинской улице изувеченное тело 41-летней женщины с отделенной от туловища головой.

По предварительной информации, погибший мужчина убил сожительницу и совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело, предполагаемому виновнику трагедии проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

7 марта в городе Ликине-Дулеве мужчина в квартире убил троих маленьких племянников, самому старшему из которых было 8 лет, и собственную тетю.

Приехавшие на место правоохранители обнаружили его в неадекватном состоянии и доставили в медицинское учреждение.