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Ремонт эстакады Кубинка-Боженко в Можайском районе на западе Москвы завершили

Илья Ашуров

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Ремонт эстакады Кубинка-Боженко в Можайском районе на западе Москвы завершили
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, Барвихинская улицаКарта всех событий

На западе столицы завершили капитальный ремонт эстакады Кубинка-Боженко в Можайском районе. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Объект транспортной инфраструктуры расположен над железнодорожными путями Смоленского направления МЖД. Его протяженность составляет около 490 метров.

— Во время ремонта обновили износившиеся участки опор и балок пролетных строений сооружения, обустроили водоотвод, заменили гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили новые барьерные ограждения, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

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Капитальный ремонт
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