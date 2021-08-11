Ремонт эстакады Кубинка-Боженко в Можайском районе на западе Москвы завершили

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Барвихинская улица Карта всех событий

На западе столицы завершили капитальный ремонт эстакады Кубинка-Боженко в Можайском районе. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Объект транспортной инфраструктуры расположен над железнодорожными путями Смоленского направления МЖД. Его протяженность составляет около 490 метров.

— Во время ремонта обновили износившиеся участки опор и балок пролетных строений сооружения, обустроили водоотвод, заменили гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили новые барьерные ограждения, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

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