Центр «Вектор» сообщил, что в России случаи заболевания «йота»-штаммом не обнаружены

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В Российской Федерации не было зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «йота». Об этом в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

— В Российской Федерации случаи заражения вариантом «йота» не отмечены, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в стране отсутствуют предпосылки к широкому распространению этого варианта COVID-19, передает РИА Новости.

В Нью-Йорке обнаружили новый штамм COVID-19, получивший название «йота». Об этом 11 августа со ссылкой на статью портала препринтов MedRxiv сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Новый штамм требует наблюдения специалистов, как и другие вариации вируса. Но паниковать из-за его появления не приходится: скорее всего, он не будет таким заразным и опасным, как «дельта», да и вообще может не прийти в Россию. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали врачи-эксперты.