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Биолог объяснил, как отказ от вакцинации скажется на мутации коронавируса

Анна Михалюк

Общество
Биолог объяснил, как отказ от вакцинации скажется на мутации коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Доктор биологических наук Константин Северинов объяснил, как вакцинация может быть связана с мутациями коронавируса.

Эксперты из США считают, что новый штамм вируса может быть невосприимчив к прививкам и опасаются, что это может повлечь отказ от вакцинации. Профессор Северинов в интервью каналу «Sputnik на русском» объяснил, что только вакцинация и может остановить мутирование вируса, поэтому чем больше людей привьется в кратчайшие сроки, тем меньше вероятность мутирования.

— Правильным будет следующее утверждение: мутации вируса возникают с тем большей вероятностью, чем больше есть людей, пораженных вирусом, и чем дольше они болеют. Вакцинация позволяет снизить количество людей, которые болеют тяжело, и снизить количество вируса, который развивается у вакцинированных людей. Если говорить о шансах возникновения новых вариантов, которые могут преодолевать защиту лучше, они будут тем выше, чем больше невакцинированных людей, — заявляет эксперт.

Северинов считает, что те истории, где люди говорят, что привились и заболели коронавирусом, нужно тщательно фильтровать и опираться на статистику.

— Показательна статистика России и Великобритании, где вакцина сделана на основе аденовируса. У нас есть разница в проценте вакцинированных: в Великобритании — 65 процентов, а у нас — около 20 процентов. Мы видим, что под Новый год в Великобритании за день заболевает 60 тысяч человек и умирает 1800. Теперешние цифры: заражаются около 50 тысяч человек в день из-за новой формы вируса, но умирает только 100 человек. У нас же ситуация хуже, чем в декабре. Это говорит о низком уровне вакцинации, — говорит врач.

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