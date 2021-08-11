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Презентация художественно-образовательного проекта пройдет в Музее декоративного искусства

Ольга Маркова

Развлечения
Презентация художественно-образовательного проекта пройдет в Музее декоративного искусства
Фото: pixabay.com

Всероссийский музей декоративного искусства 28 августа в рамках своего юбилея приглашает всех любителей искусства на презентацию художественно-образовательного проекта, посвященного творческому осмыслению садово-паркового искусства XVIII века. Программа «Арт/экфрасис/махия или семантические борения в Петергофских парках» подготовлена «Мастерской художественного проектирования».

Посетители услышат рассказ о трех художественных проектах постижения паркового искусства средствами интеллектуальной игры, фантазии и ремесла: «memo-летности», «Очки для сновидений» и «Reflection». Все они посвящены парку как семантическому пространству.

Проекты родом из Петергофа. В их основе — взаимодействие произведений искусства друг с другом. Во время прогулок вспыхивают неожиданные ассоциации с произведениями искусства, готический роман становится основой создания парка, который в свою очередь рождает «нео-неоготические» сюжеты, а «золотой жук» из романа Эдгара По, несущий на своих крыльях цифровой ключ к сокровищам, завис над золотом Большого каскада Петергофского парка.

Зрителям представят все три проекта, их концепции, фото- и видеоархивы.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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