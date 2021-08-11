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«Ходите к психиатру или учите молекулярную биологию»: эксперт объяснил страхи антипрививочников

Анна Михалюк

Общество
«Ходите к психиатру или учите молекулярную биологию»: эксперт объяснил страхи антипрививочников
Фото: Youtube / А поговорить?

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов рассказал, что нужно предпринять людям, которые боятся вакцинироваться от коронавируса из-за чипирования и других мифов.

— Сложно заглянуть в чужую душу, поэтому может быть лучше обратиться к этим людям и узнать, как чипирование связано с геномом? Это непонятно. Но то, что совершенно очевидно, что вакцины, которые сейчас используются, теоретически и практически не могут изменить геном человека. Когда люди говорят, что в результате у них меняется геном, не особо понятно, что они имеют в виду: геном половых клеток, геном выделенных клеток? В каждом случае это предмет отдельного разбирательства, но большинству из них нужно или ходить к психиатру или учить молекулярную биологию, но на это нужно потратить много времени, — сказал эксперт в интервью на YouTube-канале «Sputnik на русском».

На вопрос о том, сможет ли когда-нибудь человечество придумать лекарство от коронавируса, Северинов ответил, что обычно при лечении вирусных заболеваний или купируются симптомы, или используется профилактика, то есть, прививки. Также он предполагает, что коронавирус теперь будет с нами навсегда, но тяжесть течения болезни будет облегчаться.

Ранее биолог рассказывал, как мутации коронавируса могут зависеть от процесса вакцинации.

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