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«Треть месячной нормы»: 12 августа может стать самым дождливым днем в Москве с начала столетия

Виктория Непомнищева

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Погода в Москве
Город
«Треть месячной нормы»: 12 августа может стать самым дождливым днем в Москве с начала столетия
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Синоптики предупреждают, что в столице в ночь на четверг, 12 августа, может выпасть более трети месячной нормы осадков. Из-за обильных дождей этот день может стать самым дождливым в Москве с начала столетия. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

В городе ожидается 10–15 миллиметров осадков.

— А местами и 20–30 миллиметров осадков, что превышает треть месячной нормы, — сообщают синоптики.

Отмечается, что вероятность такого погодного сценария оценена на уровне 89 процентов.

По словам специалистов, месячная норма осадков для августа в Москве составляет 77 миллиметров.

Абсолютный рекорддля 12 августа по осадкам был зафиксирован в столице в 1980 году. Тогда в городе выпало 32,8 миллиметра, передает портал.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в столице на следующей неделе. По прогнозам синоптика, на Москву надвигается холодный фронт. По его словам, волна холода будет ощущаться достаточно сильно, что и станет первым «осенним звоночком».

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