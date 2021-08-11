Мужчина чуть не зарезал своего коллегу после ссоры в подмосковном Подольске

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Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который попытался убить своего коллегу в ходе бытовой ссоры. Об этом в среду, 11 августа, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 8 августа. Обвиняемый поссорился со своим коллегой на работе.

После работы, вернувшись в общежитие, один из мужчин продолжил развивать конфликт и предложил своему оппоненту выйти на улицу, чтобы «поговорить».

На улице злоумышленник достал нож и нанес своему оппоненту три удара в область груди.

— Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которые в тот момент проезжали мимо общежития. Потерпевший был госпитализирован в местную больницу, — заключила Врадий.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Вопиющий случай убийства произошел в Москве 10 августа. Мужчина вырезал сердце своей возлюбленной, а затем покончил с собой.