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Москвичам рассказали, в каких парках можно сыграть в теннис

Иван Юминов

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Москвичам рассказали, в каких парках можно сыграть в теннис
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Сыграть в большой или настольный теннис можно в 27 парках столицы, там оборудовано более 150 столов для пинг-понга и 26 кортов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 августа.

Бесплатно сыграть в пинг-понг можно у центрального фонтана в Парке Горького, где установлены десять столов. Инвентарь нужно принести самостоятельно.

Также два стола для настольного тенниса расположены в саду «Эрмитаж» на площади Щукинской сцены. Ракетки и мячи можно попросить у охраны в администрации парка бесплатно с 10:00 до 22:00.

В Нескучном саду находятся 40 столов для игры в пинг-понг. За вход придется заплатить, но в стоимость входит прокат ракеток, сетки и мячика.

Теннисный городок в парке «Сокольники» открыт для москвичей с 08:00 до 23:00, там установлены 16 столов для пинг-понга. Вход также платный, гостям доступен прокат инвентаря.

Три площадки для большого тенниса находятся в сквере в Олонецком проезде. Там же есть скамейка и шкафчики для вещей, корты работают бесплатно.

В Измайловском парке доступны четыре корта, они работают с 09:00 до 21:00. За пользование площадкой необходимо будет заплатить.

С 07:00 до 22:00 в теннис сыграть можно и в саду имени Баумана, а ракетки и мячи там доступны напрокат. С полным списком площадок можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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