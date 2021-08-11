Россиянам рассказали о лучшем способе заготовки ягод на зиму

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Лучшим способом заготовки ягод на длительный срок является заморозка, для чего идеально подойдут специальные герметичные контейнеры. Об этом рассказала волонтер Клинского центра социального обслуживания населения Лариса Тарасова.

Она напомнила, что такая заготовка домашней продукции не оставит сомнений в ее качестве и натуральности.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ягоды лучше всего подойдут для хранения при помощи заморозки.

— Лучше всего такой способ работает с ягодами, в которых содержится мало жидкости. Среди них вишня, малина, слива и другие. Собирать их следует в сезон, когда они накопили в себе достаточно полезных компонентов, — приводит слова специалиста РИАМО.

Она добавила, что, несмотря на то, что после разморозки ягоды не будут иметь презентабельного вида, они сохранят свою пользу. Для этого их следует быстро заморозить и медленно размораживать.

По словам заместителя директора Ботанического сада биологического факультета МГУ Александра Раппопорта, в начале августа в лесах Подмосковья можно собирать чернику и малину, а скоро появится еще и брусника.