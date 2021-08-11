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Более 70 новых поездов «Москва-2020» появилось в метро с ноября 2020 года

Анастасия Колоскова

Город
Более 70 новых поездов «Москва-2020» появилось в метро с ноября 2020 года
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В столичном метрополитене с ноября 2020 года начали курсировать 73 новых состава «Москва-2020». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Сейчас в метро ходят уже 73 поезда «Москва-2020». Мы запускаем по два — пять новейших составов в месяц, — отмечается в сообщении.

При этом на Кольцевой линии подземки обновленные составы полностью заменили старые поезда серии «Русич».

В планах города — продолжить обновление парка поездов на Калужско-Рижской ветке и запустить новейшие поезда на Большой кольцевой линии метро.

Как ранее отметил руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, темпы обновления поездов в Москве являются самыми быстрыми в мире. С 2010 года в общей сложности было закуплено 3700 вагонов.

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