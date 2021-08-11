Спасатели в Подмосковье помогли провалившимся в трубу котятам

Фото: Мособлпожспас

Спасатели помогли трем котятам, которые упали в трубу на строительной площадке в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

— Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы с помощью подручных средств и петли для отлова животных осторожно, не причиняя вреда животным, вытащили котят на поверхность, — говорится в сообщении.

Спасателей вызвали местные подростки, которые услышали мяуканье из трубы. Одного из котят они взяли домой, а остальных отвезут в приют, отмечает «Подмосковье сегодня».

В середине июля спасатели помогли двум столичным котам, которые оказались в беде. Первый залез на дерево в районе Измайловского шоссе и слезть уже не смог.

Животное по кличке Пушистик просидело там около суток. Ему на помощь пришли спасатели и достали с дерева. После этого коту оказали помощь ветеринары.

Другой кот выпал из окна квартиры на каркас вывески компании на первом этаже дома. Хозяйка не могла помочь животному и вызвала на помощь профессионалов. Специалисты «Спасрезерва» при помощи лестницы забрались на высоту и сняли животное.