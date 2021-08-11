Пожар локализировали на заводе теплоизоляционных материалов в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар на заводе «Тефопол» в подмосковном городе Кашире локализировали. Об этом в среду, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Компания специализируется на производстве теплоизоляционных материалов. Она располагается на улице Строительной, 15. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Обстоятельства и причины возгорания уточняются.

Спасатели потушили пожар в здании рядом с психбольницей в Подмосковье. Строящееся трехэтажное здание расположено возле психбольницы № 5. Огонь распространился по всей площади — 3 тысячи квадратных метров.