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Пожар локализировали на заводе теплоизоляционных материалов в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар локализировали на заводе теплоизоляционных материалов в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар на заводе «Тефопол» в подмосковном городе Кашире локализировали. Об этом в среду, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Компания специализируется на производстве теплоизоляционных материалов. Она располагается на улице Строительной, 15. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Обстоятельства и причины возгорания уточняются.

Спасатели потушили пожар в здании рядом с психбольницей в Подмосковье. Строящееся трехэтажное здание расположено возле психбольницы № 5. Огонь распространился по всей площади — 3 тысячи квадратных метров.

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