Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пострадавших после крушения Ми-8 на Камчатке доставили в больницу

Юлия Курганова

Происшествия
Пострадавших после крушения Ми-8 на Камчатке доставили в больницу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вертолеты доставили в Петропавловск-Камчатский пострадавших при крушении Ми-8, который упал в Курильское озеро во время туристической экскурсии.

На данный момент известно, что удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Появились кадры, на которых запечатлено прибытие пострадавших при крушении вертолета — людей привезли на каретах скорой помощи в краевую больницу, передает РЕН ТВ.

На месте происшествия продолжаются поиски пропавших людей.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. В вертолете были 13 туристов и 3 члена экипажа. Позже сообщалось, что семь человек нашли после падения вертолета, а десять человек погибли. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Транспортная прокуратура начала проверку.

Приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Читайте также:
пострадавшиеполуостров Камчаткавертолет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Все мнения
О проекте