Посольство РФ призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США

Посольство России в США

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне предложило США уделить больше внимания вопросам прав человека в своей стране. Так российское ведомство отреагировало на критику официального представителя Госдепартамента Неда Прайса в адрес Кремля.

— Официальный представитель госдепартамента продолжает критиковать Россию за нарушение прав человека. Тем временем США пора обратить внимание на ситуацию в своей собственной стране, — говорится в заявлении посольства в Twitter.

🔻@StateDeptSpox keeps criticizing 🇷🇺 for assumed human rights violations. Meanwhile, it is high time the #US drew its attention to the internal situation. Here are some guidlines:

🔻https://t.co/ipr6yu60pl pic.twitter.com/SWQKkUOSTi — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 12, 2021

В качестве аргумента дипломаты прикрепили ссылку на сайт Министерства иностранных дел РФ, где опубликован доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах». В нем, среди прочих, упоминается и США.

До этого Прайс заявил, что Америка осведомлена о новых обвинениях в адрес Алексея Навального и продолжает следить за развитием событий.

В среду, 11 августа, следствие предъявило Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией»* (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ). Он руководил организацией с 2011 года вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом.