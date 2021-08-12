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Посольство РФ призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США

Полина Долганова

Политика
Посольство РФ призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
Посольство России в США

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне предложило США уделить больше внимания вопросам прав человека в своей стране. Так российское ведомство отреагировало на критику официального представителя Госдепартамента Неда Прайса в адрес Кремля.

— Официальный представитель госдепартамента продолжает критиковать Россию за нарушение прав человека. Тем временем США пора обратить внимание на ситуацию в своей собственной стране, — говорится в заявлении посольства в Twitter.

В качестве аргумента дипломаты прикрепили ссылку на сайт Министерства иностранных дел РФ, где опубликован доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах». В нем, среди прочих, упоминается и США.

До этого Прайс заявил, что Америка осведомлена о новых обвинениях в адрес Алексея Навального и продолжает следить за развитием событий.

В среду, 11 августа, следствие предъявило Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией»* (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ). Он руководил организацией с 2011 года вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом.

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