Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя отказываться от красного мяса

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Красное мясо насыщено железом, селеном, витаминами группы В и другими незаменимыми жирными кислотами. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Говоря о говядине и баранине, специалист уточнила, что съедать до 400-500 граммов любого из этих двух видом мяса абсолютно безопасно для организма. Исключением могут быть те случаи, когда у человека есть медицинские противопоказания.

Особенно мясо полезно для любителей спорта. Мышцы тех, кто нагружает себя физическими нагрузками, требуют большого количества аминокислот. Таким людям требуется больше подзарядки, нежели тем, кто круглосуточно работает за компьютером или сидит дома.

По словам Бережной, небольшой кусок красного мяса может обеспечить человека суточной нормой железа. Поэтому при дефиците этого микроэлемента в организме не рекомендуется отказывать себе в удовольствии съесть говядину и баранину.

В том случае, если человек воздерживается от мяса и ест только растительную пищу, ему понадобится три килограмма зеленых яблок или килограмм гречки, чтобы обеспечить себя суточной нормой железа, передает радио Sputnik.