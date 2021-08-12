Среднее время описания лучевых исследований в Москве уменьшилось в 18 раз

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Благодаря новому парку диагностического оборудования и развитию цифровых технологий за пять лет среднее время описания лучевого исследования в учреждениях столичного здравоохранения сократилось в 18 раз: с 53 часов в 2015 году до не более трех с половиной часов в настоящее время.

Как пояснили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы, это ускоряет процесс постановки правильного диагноза и назначения лечения.

— Это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что около 80 процентов диагностических аппаратов в столице — цифровые. Они автоматически загружают данные исследований в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС), в котором работают все рентгенологи столицы. Не нужно ждать, когда диск с записанным архивом попадет в руки врача: в общей системе он сразу видит новые изображения и может оперативно начать с ними работать. Во-вторых, существенно повлияло создание круглосуточного референс-центра лучевой диагностики и внедрение сервисов искусственного интеллекта — теперь специалисты могут дистанционно описывать исследования, выполненные в любой клинике города, а нейросети помогают делать это эффективнее и за более короткий срок, — цитирует сообщение пресс-службы официальный сайт мэра Москвы.

Во время пандемии коронавирусной инфекции специалисты предоставляли результаты КТ органов грудной клетки в течение часа, а в экстренных ситуациях время сокращалось до 15 минут.

В настоящее время пациенты избавлены от необходимости ждать заключения несколько дней и дополнительного посещения медорганизации для получения результатов. Им могут назначить необходимое лечение в тот же день. Протокол исследования добавляется в электронную медкарту, доступ к которой есть и успециалистов, и у самих горожан на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Кроме того, в электронной медицинской карте можно скачать архив медицинских изображений лучевых исследований, таких как рентген, МРТ, КТ, флюорография и маммография, выполненных в столичных госучреждениях.