Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали о крушении вертолета Ми-8

Фото: Минобороны РФ

Сотрудники Кроноцкого заповедника, которые работают неподалеку от Курильского озера, где потерпел крушение вертолет Ми-8, добрались до места падения судна за три минуты. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

По словам представителей парка, они услышали шум вертолета, однако не могли его разглядеть. Сотрудники предположили, что самолет пролетал над озером и начал брать курс на кордон. Через некоторое время раздался звук, похожий на падение вертолета в воду.

— Мы тут же спустили на воду два катера и за три-четыре минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается также, что у двоих из обнаруженных людей были серьезные травмы. Пострадавшим сразу начали оказывать первую помощь.

Работники заповедника несколько раз объехали озеро в надежде найти остальных пострадавших, однако никого не обнаружили, уточнила участковый госинспектор заповедника Евгения Денгеса.

В пресс-центре парка отметили, что над озером стоял туман, видимость была не больше 100 метров. Кроме того, вода в озере, куда упал вертолет, не превышала шести градусов тепла. Поэтому долго находиться в такой воде было невозможно.

Представители заповедника добавили, что спасенные после крушения люди запомнили, как Ми-8 начал тонуть носом вниз, поэтому выбраться им удалось через задние створки вертолета с глубины восемь-девять метров, передает РИА Новости.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. В вертолете находились 13 туристов и 3 члена экипажа. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Транспортная прокуратура начала проверку.

Приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский.